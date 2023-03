Gli cade addosso un montacarichi, grave operaio che lavorava a Pozzallo

Pozzallo - Grave incidente sul lavoro sulla Modica-Pozzallo. In gravi condizioni un operaio 60enne. Il sinistro è accaduro lunedì. L’uomo stava lavorando in un cantiere edile, quando gli è caduto addosso un montacarichi. Soccorso dai colleghi di lavoro, è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Gli sono stati riscontrati ematomi gravi, lesioni alla testa con versamenti alla cavità cerebrale, lesioni agli arti, in particolare ad una gamba che rischia di perdere.

Vista la gravità della situazione è stato trasferito al Traums Center di Catania. Il cantiere è stato sequestrato. Sul posto anche i funzionari dello Spresal dell’Asp.