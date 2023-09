Guarda una ragazza e viene pestato da coetaneo. Foto (e video) virali

Vittoria - E' successo nella strada considerata il salotto di Vittoria, via Cavour.

All’interno di un distributore 24 ore un ragazzo è accusato da un suo coetaneo di aver guardato la ragazza di questi. Uno sguardo in più, quanto basta per passare all'aggressione fisica.

Alcuni presenti girano un video diventato virale sia per la pubblicazione sui social, poi rimossa, che tramite il passaggio su whatsapp.

Prima il bullo sferra un pugno per buttare a terra il malcapitato, che sbatte la testa contro la macchinette del negozio automatico. Quindi gli si avventa contro con tre calci fortissimi. Infine l'interventi di estranei che hanno strappato la vittima dall'ira del delinquentello.