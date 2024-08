È il modicano Graziano Iozzia la vittima dell'incidente di Pozzallo. FOTO

Pozzallo - È l'imbianchino modicano Graziano Iozzia, 51 anni, all'anagrafe Orazio, la vittima del terribile scontro avvenuto stamattina sulla SP 67, la strada che collega Pozzallo a Marina di Marza, all’altezza del “Primo scivolo”. Iozzia, imbianchino edile, viaggiava a bordo di una Kia quando si è scontrato frontalmente contro un camper. Inutili per lui i soccorsi. Le forze dell’ordine intervenute sul posto stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto, non è escluso che l’uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso.

I due occupanti del camper sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano preoccupanti.