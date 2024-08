Incidente mortale, muore un 51enne di Modica

Pozzallo - Tragico incidente sulla SP 67, la Pozzallo-Marza, un 51enne di Modca alta, O.I., ha perso la vita nello scontro tra un'auto e un camper.

Grave incidente sulla SP 67, la strada provinciale che collega Pozzallo a Marina di Marza, che ha causato la morte di un 51enne operaio di Modica. L'uomo stava percorrendo l'arteria a bordo della sua auto, una Kia, quando si è scontrato violentemente con un camper proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato devastante e, nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118 di Pozzallo, i tentativi di rianimare il conducente dell'auto si sono rivelati vani.

L'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi dei carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Sono stati trasportati in ospedale due occupanti il camper per accertamenti. Le loro condizioni non sono preoccupanti.