Il sindaco Marino affranto per la morte di Pino La Guardia

Scicli - Dolore, incredulità e sconforto. Sono i sentimenti che hanno pervaso il sindaco di Scicli Mario Marino, la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti del Comune alla notizia della tragica morte in un incidente stradale in bici del dipendente Pino La Guardia. Deceduto oggi all’età di 57 anni. Il sindaco si è recato nel pomeriggio di oggi a casa di Pino a rendere il cordoglio di tutti alla famiglia.

Pino era benvoluto e apprezzato per la sua bonomia e semplicità.

Mancherà.

