Pino La Guardia, è omicidio stradale

Scicli - È stata ritirata la patente al 31enne residente nelle campagne di Modica, ma rosolinese di fatto, che a bordo di una Toyota Celica Gt, un'auto coupè di colore rosso, ha travolto e ucciso Pino La Guardia, dipendente comunale sciclitano, ciclista appassionato e promotore di grandi imprese sulle due ruote.

L'ipotesi su cui si indaga è di omicidio stradale. Il ragazzo era a bordo del suo bolide con tanti cavalli insieme alla fidanzata. I rilievi sono stati fatti dalla Polstrada di Ragusa, che ricostruirà la velocità a cui l'impatto fra la coupè e la bici è avvenuta. Una velocità elevata, al punto che la prima ipotesi di reato è di omicidio stradale.

Pino era stato promotrore di alcune iniziative con gli amici ciclisti: una traversata in bici della Sicilia, da Scicli a Palermo, e una fino a Roma. Lascia la moglie, un figlio e una figlia, i genitori. A Scicli la notizia è arrivata come l'ennesima tragedia in un periodo nerissimo per tutti.