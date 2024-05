Scicli - Un invito a presentarsi per rendere sommarie informazioni ai carabinieri. E' quello notificato stamani a un giovane che risiede a Cava d'Aliga e che potrebbe avere informazioni utili sulle ultime ore di Peppe Ottaviano, ucciso l'11 maggio nella sua casa di via Manenti a Scicli.

Al momento non ci sono indagati e la persona raggiunta da invito a comparire non risulta indagata per l'omicidio.