Il subaffitto alle prostitute, a Ragusa Ibla

Ragusa - I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due tunisini per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso e omessa comunicazione all'autorità di P.S.

I due, un cinquantanovenne e un cinquantottenne cugini tra loro, avevano preso in locazione un piccolo bilocale a Ragusa Ibla, per poi sublocare i due vani per la somma di 1200€ al mese, a due donne straniere dedite alla prostituzione.

A conclusione, dell’attività investigativa, i militari di Ibla hanno eseguito un controllo presso l’abitazione, nel corso del quale hanno accertato la presenza delle due donne, di uno dei due indagati e di un cliente.

I Carabinieri hanno quindi provveduto a denunciare i due tunisini e a richiedere all’Autorità Giudiziaria il sequestro dell’immobile.