In scooter, vedono la polizia, fuggono e hanno incidente. Uno è in prognosi riservata

Vittoria - Sono due i feriti dell'incidente di oggi pomeriggio alle 16:30 a Vittoria. Scorge una macchina della polizia, accelera per sfuggire a un potenziale controllo e finisce contro un’auto in transito. Incidente dalle modalità da accertare quello verificatosi nel pomeriggio in via Alessandria, angolo via Giacomo Leopardi. Il ragazzo che si trovava in sella a uno scooter è rimasto ferito e con lui il passeggero.

Il ragazzo che era alla guida ha appena 15 anni. È grave e versa in prognosi riservata. Ha una emorragia cerebrale, una frattura del massiccio facciale, contusioni polmonari, una frattura femore destro, una frattura dell'avambraccio sinistro. È stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale di Vittoria e ora è stato trasferito al San Marco di Catania. È ferito anche un diciottenne, che ha ripotato la frattura del femore destro. È ricoverato in ortopedia, per lui 30 giorni di prognosi. Era il passeggero dello scooter.