Vittoria, scooter contro auto, minore in prognosi riservata

Vittoria - Scorge una macchina della polizia, accelera per sfuggire a un potenziale controllo e finisce contro un’auto in transito. Incidente dalle modalità da accertare quello verificatosi nel pomeriggio in via Alessandria, angolo via Giacomo Leopardi. Il ragazzo che si trovava in sella a uno scooter è rimasto ferito. Sarebbe in prognosi riservata. Trasportato in ospedale anche il conducente dell’auto. La prognosi è in fase di verifica. Intanto la polizia sta cercando di comprendere le ragioni di tale atteggiamento da parte dello scooterista.