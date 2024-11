Roma: incidente tra due volanti, morto poliziotto di 32 anni

Roma - Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Torrevecchia a Roma. Un poliziotto di 32 anni, Amar Kudin, è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti. É accaduto intorno alle 5 in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani. Ricoverato anche i due conducenti delle volanti: una donna trasportata al San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito. Mentre è stato portato al San Filippo Neri l'altro passeggero, precedentemente fermato dai poliziotti.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale del gruppo Monte Mario. Chiusa viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell'Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni in possesso di alcuni colleghi sembra che gli agenti siano intervenuti per sedare una rissa.

«Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega di appena 30 anni, in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito ad un tragico schianto con un’altra vettura della polizia, in zona Torrevecchia Monfortani. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverata in gravi condizioni». Lo fa sapere Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). «La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare a una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato. Il collega – dice Conestà – era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti».

Solo ad agosto il Rugby Civitavecchia annunciava il nuovo acquisto. «Si tratta del tallonatore Amar Kudin, classe 92, nato in Croazia trasferito in Italia in giovane età. Amar ha trascorso un paio d'anni con i giovani del Treviso prima di unirsi al Rugby San Dona. Ha giocato inoltre con Benetton Rugby annate 2010/2011/2012, Rugby Paese, Marchiol Mogliano, Fiamme Oro Rugby. Giocatore solido che fa del dinamismo in campo aperto uno dei suoi punti di forza è alto 180 cm per 103 kg. E' stato Nazionale giovanile Under 20». Amar aveva risposto: «Ho subito percepito un ambiente positivo e accogliente – Amar Kudin - caratterizzato da un bello spirito di famiglia dal bel colore biancorosso, penso che Civitavecchia sia un bellissimo posto per giocare a rugby, mi piace l’aria che si respira. Personalmente spero di poter dare il mio contributo alla squadra e integrarmi velocemente nella cultura di appartenenza del club. Nonostante l’età molto giovane della squadra faremo del tutto per essere maturi e conquistare i nostri supporter con del bel gioco. A livello collettivo vogliamo vincere e dare del filo da torcere a tutti, magari giocando il ruolo di mina vagante del Campionato».