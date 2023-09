Incendio doloso a un'azienda agricola di Modica, danni per 100 mila euro

Modica - Incendio doloso nella notte tra giovedì e venerdì ai danni di un’azienda agricola di contrada Busita Carranzonza, nelle campagne di Modica. Il fuoco ha incenerito il foraggio per i bovini e un capannone. Il danno si aggira sui 100.000 euro. Lo scorso agosto la stessa azienda aveva subito il furto di formaggi freschi, per alcune migliaia di euro. Ad inizio settembre, invece, erano andati distrutti dal fuoco delle grosse balle di fieno del valore di circa 35.000 euro.

I titolari dell’azienda zootecnica, che hanno presentato denuncia in commissariato a Modica, ipotizzano un collegamento tra i vari episodi, pur non avendo mai subìto minacce o richieste di carattere estorsivo. In quest’ultimo incendio i vigili del fuoco hanno rinvenuto tracce di dolo, fra cui i resti di una bottiglietta di plastica contenente liquido infiammabile. I titolari dell’azienda agricola non erano assicurati.

Indaga la Polizia.