Incidente fatale in moto, muore il 25enne Marco Montano

Termini Imerese, Palermo - Un giovane di 25 anni è morto nelle scorse ore dopo un tragico incidente stradale in moto avvenuto a Termini Imerese. La vittima, Marco Montano, viaggiava a bordo della sua moto nei pressi di via Libertà, vicino la rete ferroviaria, prima di schiantarsi contro una macchina. A seguito del tremendo impatto, il 25enne è stato trasportato in ospedale e, nonostante i tentativi effettuati da parte dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Una notte di lacrime e dolore, quella appena trascorsa, per la prematura scomparsa di Marco Montano, 25 anni, il giovane termitano che ha perso la vita a seguito del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in piazza Europa, nei pressi della stazione ferroviaria di Termini Imerese. All’esterno dell’ospedale di Termini Imerese, per tutta la notte, insieme a mamma Rosa Lo Bianco, insegnante al liceo classico “Gregorio Ugdulena” e papà Leonardo Montano, carabiniere in pensione, tantissimi amici hanno pianto e si sono stetti al terribile dolore dei familiari per l’inaccettabile scomparsa.

Marco, ragazzo semplice, dolce, gentile, con il sorriso sulle labbra, un gran lavoratore, amava gli animali e, in particolare i cavalli, amava la vita, il divertimento, figlio devoto e generoso con il prossimo, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo amano.