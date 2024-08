Incidente mortale nella notte sulla Comiso-Santa Croce, muore Rosario Pace

Comiso - Ancora un incidente stradale mortale sulle strade della provincia di Ragusa. L’episodio è accaduto sulla Sp che da Comiso conduce a Santa Croce Camerina. A scontrarsi due auto. Sul posto i sanitari del 118 oltre ai carabinieri. I soccorritori si sono trovati dinanzi a uno scenario terrificante. L’episodio è accaduto intorno alle 2 di questa mattina.

A perdere la vita un giovane di 27 anni, Rosario Pace, di Comiso. Un uomo di 39 anni è ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria in attesa di essere trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo.