Ragusa, prende a picconate la porta di un ristorante

Ragusa - Prova ad entrare in un ristorante, prendendo a picconate la porta. La videosorveglianza, però, allarma il proprietario che costringe il malvivente a desistere. È accaduto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto a Ragusa.

Il telefonino del gestore è collegato con le telecamere di videosorveglianza e ha rilevato dei movimenti all’esterno del locale. Il gestore ha visto dallo schermo dello smartphone un uomo con un passamontagna che stava picconando le vetrate del locale per compiere un furto. Si è recato presso l'esercizio dove è riuscito a mettere in fuga il malvivente e il suo complice. È già la terza volta in pochi mesi che riceveva la sgradita visita dei ladri.