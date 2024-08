Maltempo, a Mascali per strada in canoa

Mascali, Catania - Poco meno di un’ora di pioggia ha trasformato Fondachello e la zona di S.Anna in una gigantesca piscina. Tra le 13 e le 14 di oggi pomeriggio è andata in scena la piena paralisi sulla via Spiaggia con migliaia di vacanzieri che hanno abbandonato le spiagge. E la pioggia intensa accompagnata dal vento ha provocato pesanti disagi a Fondachello con diverse abitazioni e cantine allagate, mentre le principali arterie sono diventati impraticabili per via della fiumana di acqua. In particolare lungo la via Carrata a Mascali le acque meteoriche hanno invaso i marciapiedi. Nella zona del lungomare è spuntata pure una canoa.

Disagi anche a Riposto con allagamenti in via Colombo mentre un grosso ramo d’albero è precipitato al suolo sul lungomare a Torre Archirafi. Svariati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno prestato soccorso ad alcuni automobilisti all’incrocio tra via Carrata e il viale Immacolata. In difficoltà una coppia di turisti francesi. L’acqua ha invaso l’abitacolo della loro auto, arrivando a raggiungere il livello inferiore del sedile. Altri interventi si sono poi concentrati sul lungomare tra Riposto è Calatabiano