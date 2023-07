Incidente, muore il giovane medico Carlo Trovato

Messina - L'incidente mortale di Giampilieri.

A perdere la vita è stato il medico 26enne Carlo Trovato, nato e cresciuto a Catania, ma che a Messina stava studiando e vivendo per frequentare la scuola di specializzazione di Medicina in Otorino Laringoiatria del Policlinico.

Carlo Trovato era in sella alla sua Ducati Multistrada e stava viaggiando in direzione nord verso il centro della città. L’impatto con una Fiat Panda alla cui guida c’era un uomo di 72 anni. Il corpo di Carlo Trovato è stato sbalzato a 30, forse 40 metri dal luogo in cui si trovava la sua Ducati.

L’autista 72enne della Panda sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.