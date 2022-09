Incidente stradale, muore Giovanni Cappello, 34 anni

Avola, Siracusa - E’ morto all’ospedale “Di Maria”, il 34enne Giovanni Cappello, a causa di un incidente stradale, avvento nella serata di ieri in contrada Tagliatelli, ad Avola. Il 34enne è stato sbalzato dal due ruote, cadendo rovinosamente a terra e riportando gravi ferite.

A rendere noto il decesso il Vespa Club Avola “Michele Piccione”, di cui la vittima era un socio. “Giovanni era nato il 21 novembre del 1987 e la sua semplicità, il suo altruismo, la sua generosità, la sua umiltà, il suo sorriso erano straordinariamente unici, così come la sua abilità nelle gare di lentezza ci davano orgoglio di averlo come socio e come amico” spiegano gli amici del club.