Incidente sulla Ragusa-Modica, due donne ferite. FOTO. Auto cappottata

Ragusa - Incidente stradale sulla strada statale 115, la Ragusa Modica al KM 322,900. Si è verificato lo scontro tra due autovetture. Ferite due donne trasportate in ospedale dal 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello delle vetture e della strada. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia.