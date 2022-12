Ischia, trovati altri tre corpi

Ischia - I soccorritori, intanto, hanno estratto dalle macerie altri tre cadaveri nella zona di via Celario, la più colpita dal fiume di fango. Il bilancio delle vittime ora è salito a 11. Mentre adesso manca all’appello solo un’altra dispersa.

La prima salma recuperata è quella di Gianluca Monti, giovane tassista 37enne, padre dei tre bambini morti tra le macerie: Michele (15 anni), Francesco (11 anni) e Maria Teresa (6 anni). Il secondo corpo rinvenuto è di Salvatore Impagliazzo, marinaio, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni: compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Qualche ora dopo, trovato anche l’undicesimo cadavere: è quello di Valentina Castagna, moglie di Monti e madre dei tre bambini uccisi dal fango. La salma è stata individuata a poca distanza da quella di Impagliazzo. All’appello manca ancora manca ancora Maria Teresa Arcamone, 31 anni, che lavorava in una bar a Forio.

Il cadavere di Salvatore è stato trovato in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, in via Santa Barbara, molto distante dall’abitazione dove viveva con Eleonora. E’ stata una intuizione dei soccorritori a permettere di individuare il corpo, trascinato dalla furia del fiume di fango a quasi 300 metri dalla zona dove in un primo momento si pensava potesse essere. Anche il corpo di Gianluca Monti non era nelle vicinanze dell’abitazione di famiglia, dove sono stati trovati i tre figli morti. La salma è stata, infatti, rinvenuta in un’area che si ritiene possa essere il giardino di casa, ma che la frana ha reso impossibile localizzare con certezza.