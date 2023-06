La fucilata di via D'Annunzio a Palermo, è stata la bravata di un ragazzino

Palermo - La bravata di un ragazzino che voleva solo provare a sparare con un fucile ad aria compressa e il mancato controllo da parte del proprietario dell'arma. La fucilata di via D'Annunzio non è più un giallo: dopo quasi tre mesi l'episodio che ha preoccupato molto i residenti della strada a due passi da via Libertà ha finalmente una soluzione. Non c'è l'ufficialità di polizia e procura ma dietro al colpo di carabina che ha bucato la porta finestra della camera da letto di una studentessa universitaria c'è il gesto inconsapevole di un minore.

La ragazza trapanese sfiorata dal pallino in acciaio mentre si stava truccando seduta alla scrivania della sua camera non era un obiettivo e nel palazzo dove abitano i familiari di Libero Grassi non c'è uno squilibrato che si diverte a sparare pallini di acciaio o a terrorizzare i vicini.

I poliziotti del commissariato Libertà, la questura e la procura non confermano ancora la ricostruzione.