Lite a colpi di bottiglia in testa in largo Gramsci a Scicli. FOTO

Scicli - Non solo il sabato sera. Le foto in possesso di Ragusanews narrano di un'altra lite in centro storico a Scicli all'insegna della violenza. E' successo stasera, domenica, in largo Gramsci, angolo corso Mazzini. Due tunisini sono venuti alle mani e uno ha preso a bottigliate l'altro, un cinquantenne, ferendolo.

E' successo intorno alle ore 19.30 L’aggressione all’intersezione tra via Roma, corso Mazzini, Corso Umberto I.

Due cittadini di nazionalità tunisina hanno litigato per futili motivi e sono passati dalle parole ai fatti. Uno dei due, si tratta di un uomo dell’apparente età di 35 anni, ha lanciato una bottiglia di vetro all’indirizzo del suo connazionale, un cinquantenne, ferendolo. Alcuni testimoni hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito, oltre ai carabinieri. Sabato sera, in via Roma angolo corso Garibaldi, c'era stato un altro momento di tensione. C'è un triangolo dello spaccio?