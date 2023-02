Maltempo, a Scoglitti salvati tre disabili intrappolati in una villetta

Vittoria - Sono stati poco più di 200 gli interventi, nella giornata di ieri, dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa per fronteggiare le situazioni di emergenza legate all’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il ragusano. Ieri, in contrada Cammarana, frazione di Scoglitti, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo tre persone disabili e una ragazza che erano rimasti intrappolati in due villette. La forza d’urto dell’acqua aveva invaso le proprie abitazioni, impedendo loro di muoversi. Le persone soccorse sono state affidate alle prime cure del 118.

E’ partita intanto da parte delle amministrazioni comunali la ricognizione dei primi danni. A Modica,l’ex consigliere comunale Nino Gerratana, nella giornata di ieri aveva chiesto al Commissario straordinario dell’ente, di tenere le chiuse le scuole anche oggi per consentire un monitoraggio ai tecnici comunali. In alcuni istituti scolastici della Città, si sono registrate delle cadute di parte intonaco dei soffitti , per fortuna non hanno provocato conseguenze.