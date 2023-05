Maltempo Emilia Romagna, cinque morti

Forlì - «Sono 24 i Comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri. Se si tiene conto che in un anno la piovosità in quella regione è di 1.000 millimetri, vi renderete conto della potenza che le precipitazioni hanno assunto nelle ultime 36 ore». Così il minisro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in merito alla situazione del maltempo in Emilia Romagna.

Sono cinque i morti a causa dei danni provocati dal maltempo nel Forlivese. È quanto si apprende dalle autorità, secondo cui nel Ravennate si sta cercando di recuperare il corpo di un'altra persona, che al momento risulta dispersa.

In Alto Mugello, a causa del maltempo, alcune frazioni e centri abitati, per complessivi 500 abitanti, sono isolati sul versante romagnolo: Coniale, Bordignano, Piancaldoli (parzialmente raggiungibile, dove è stato operato un soccorso sanitario), Abeto e Lutirano. Lo riferisce la Città Metropolitana di Firenze. «Si tengono in ogni caso i contatti con la popolazione», si fa sapere.

Salvini: "Rinviare Gp Imola"

Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell'emergenza maltempo che sta flagellando l'Emilia-Romagna. Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia, anche alla luce di contatti diretti tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti le istituzioni e le associazioni coinvolte. La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della Formula Uno capiranno e condivideranno questa scelta.

Meloni: "Pronta a fare un cdm per l'Emilia Romagna"

«Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio»: così la premier Giorgia Meloni, dall'Alaska, dove ha fatto scalo diretta al G7 in Giappone, è intervenuta in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile sulla situazione meteo e sulle criticità in Emilia Romagna, e ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d'emergenza. Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che Meloni «segue costantemente l'evoluzione dell'emergenza meteo che ha colpito in particolare l'Emilia-Romagna».