Martellate contro un cameriere e spray al peperoncino contro i clienti

Catania - Prima minaccia e aggredisce i dipendenti di un ristorante con un martello poi usa lo spray al peperoncino nei confronti di alcuni clienti che tentano di riportarlo alla calma. Alla fine un 50enne catanese è stato arrestato dalla Polizia lesioni personali e minaccia aggravata. Tutto è accaduto nei pressi di un ristorante, nelle immediate vicinanze della centralissima piazza Duomo, quando i poliziotti di una Volante della Polizia hanno notato una donna, in evidente stato di agitazione, che rivolgeva frasi offensive nei confronti del suo compagno. A quel punto i poliziotti sono intervenuti cercando di capire i motivi del litigio, e hanno così acquisito le dichiarazioni di altre persone presenti dalle quali è emerso che i due stavano discutendo a causa di un’altra lite, scaturita precedentemente, tra la donna e alcuni dipendenti di un locale con cui la stessa, saltuariamente, collabora come “procacciatrice di clienti”.

Per questo motivo, in difesa della compagna, l’uomo, un venditore ambulante della zona, è entrato all’interno del locale, minacciando un dipendente che ha poi aggredito con uno schiaffo al volto. Fra i due ne è nata una colluttazione fino a quando gli altri dipendenti sono intervenuti allontanando l’aggressore. Dopo pochi minuti però l’ambulante ha fatto nuovamente ingresso nel locale impugnando un grosso martello con il quale ha tentato di colpire sempre lo stesso dipendente che, nel tentativo di schivare colpo, si è gravemente ferito alla testa. L’uomo, non pago, ha continuato ad aggredire i presenti, in particolare usando uno spray al peperoncino nei confronti dei clienti che nel frattempo stavano tentando di riportarlo alla calma, provocando uno stato di malore diffuso e difficoltà respiratorie.