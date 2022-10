Modica, restituita la salma di Riccardo Nigro, domani i funerali

Modica - Si svolgeranno venerdì 14 ottobre, alle 10,30, nel duomo di San Pietro, a Modica, i funerali di Riccardo Nigro, 29 anni, morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo due settimane di agonia.

Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi il 14 settembre scorso sulla provinciale Pozzallo-Marina di Modica. Era alla guida di una moto che si è scontrata con un'auto. Solo martedì è stata eseguita l'autopsia disposta dalla magistratura ed è stato possibile restituire il corpo alla famiglia.

Durante la degenza in ospedale il giovane era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che, tuttavia, non è servito a salvargli la vita.