Alluvione in Spagna, può accadere anche in Italia? E in Sicilia?

La risposta è sì. In Sicilia potrebbe replicarsi un fenomeno atmosferico come il "Dana" di Valencia.

«In Italia ci sono stati fenomeni simili a quello accaduto in Spagna». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com confronta quanto accaduto nella zona di Valencia con le alluvioni delle scorse settimane avvenute nel Nord del nostro Paese. «Stanno aumentando di frequenza - specifica Ferrara -, con tempi di ritorno che si accorciano». Ci sono regioni più a rischio in Italia? Quali sono? E perché? Le risposte dell'esperto.

Cosa è successo a Valencia?

Piogge eccezionali sono state causate da un temporale autorigenerante, ovvero che si alimenta in loco e che può risultare molto violento e scaricare ingenti quantità di acqua nelle medesime zone, insistendo per diverse ore. Nei casi più estremi, come quello di Valencia, può cadere in un giorno anche la pioggia di un anno intero.

Come funziona il fenomeno?

Questo tipo di temporale viene continuamente alimentato in genere da una confluenza dei venti nei bassi strati prelevando umidità ed energia dalla vicinanza del mare. Spesso dal satellite mostra una forma a V e per questo viene chiamato V-SHAPED.

Quando si verificano e dove?

Sono più frequenti in prossimità del mare e più frequenti/violenti durante la stagione autunnale, quando si ha maggior accumulo di calore sul Mediterraneo che reagisce alle prime perturbazioni in discesa dal Nord Europa o in arrivo dall'Atlantico. Anche le recenti alluvioni in Sicilia e Liguria sono state determinate da temporali autorigeneranti.

I fenomeni estremi sono aumentati nel recente periodo?

Per le statistiche ci vuole tempo. Però possiamo affermare che il rischio è maggiore in un ambiente più caldo. In un'atmosfera più calda c'è maggior vapor acqueo ed energia a disposizione dei temporali e/o sistemi ciclonici. Le alluvioni ci sono sempre state, ma stanno aumentando di frequenza con tempi di ritorno che si accorciano.

Perché stanno aumentando? Il riscaldamento globale è un fattore?

Si, più è calda l'atmosfera, maggior vapor acqueo contiene. E quindi energia disponibile per i sistemi temporaleschi e i cicloni, con una maggiore probabilità di eventi estremi a parità di configurazione barica.

Ci sono regioni più a rischio di un fenomeno del genere in Italia?

Le regioni solitamente più a rischio sono quelle affiacciate al Tirreno, allo Ionio e al Ligure. Quindi Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia, specie nelle aree prossime al mare. Ma anche altrove sono possibili, sebbene con frequezna minore.