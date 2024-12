Morto ragazzo di 32 anni: è caduto dal quarto piano, si era arrampicato per raggiungere la fidanzata

Cagliari - I due avevano litigato.

Un ragazzo di 32 anni, Georg Pfaffenroth, tedesco residente in Svizzera, è morto dopo essere caduto dal quarto piano di un palazzo nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, in via Schiavazzi. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe arrampicato sulla grondaia del palazzo per raggiungere la casa della fidanzata cagliaritana dopo che lei lo aveva già mandato via dopo l'ennesimo litigio. Così il 32enne avrebbe deciso di tornare nell'appartamento arrampicandosi sulla grondaia del palazzo ma avrebbe perso l'equilibrio: è caduto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.

La coppia si trovava a Cagliari, in un palazzo di via Schiavazzi, dove la ragazza è residente, per le vacanze. I due avrebbero litigato e lui avrebbe lasciato l’abitazione. Poi il tentativo, fallito, di riconciliazione: la compagna, che abita al sesto piano, sarebbe rimasta sulla sua posizione. Poi il tragico finale.