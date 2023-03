Moto contro palo, muore 32enne Basiliano Frasconà

Basiliano era da tutti conosciuto come Iliano

Mistretta, Messina - Basiliano Frasconà, 32 anni, è morto stamani in un incidente stradale avvenuto in via Verga, a Mistretta, nel Messinese. Il giovane viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione, per poi cadere a terra.

Vani i soccorsi dei sanitari del 118, che lo hanno condotto in ospedale. Per lui non c’è stato nulla da fare. Saranno i carabinieri a stabilire la dinamica dell’incidente.

