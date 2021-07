Muore a 59 anni, il giorno dopo la seconda dose Pfizer: "Stava benissimo"

Grotte - Venerando Bellomo (foto), un avvocato 59enne di Grotte, nell'agrigentino, ha ricevuto ieri la seconda dose del vaccino Pfizer. Era in ottime condizioni di salute: oggi è morto improvvisamente. La coincidenza ha insospettito i familiari dell'uomo, professionista conosciuto e stimato fra i colleghi del Palazzo di giustizia, che hanno presentato un esposto chiedendo alla Procura di indagare. I carabinieri hanno già contattato l'Asp, che ha attivato il protocollo per accertare se davvero il decesso, subentrato in meno di 24 ore, c'entri qualcosa col richiamo anti Covid. Soltanto dopo i pm decideranno se effettuare anche l'autopsia sul cadavere.