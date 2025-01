Neonata di un giorno rapita in una clinica a Cosenza

Cosenza - A Cosenza sono le 18.30 di martedì quando una donna con il volto parzialmente coperto da una mascherina è entrata all'interno della clinica Sacro Cuore, in pieno centro città, e ha rapito una neonata di un giorno, Sofia Cavoto. Sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo le prime notizie, nella clinica si sarebbe presentata una donna col volto coperto parzialmente da una mascherina, che spacciandosi per una infermiera ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e se ne è andata. La donna e le nonne, non vedendo rientrare la piccolina si sono impensierite ed hanno dato l'allarme.

«Hanno rubato Sofia. Una bambina di 1 giorno, presa dal sacro cuore! La signora che l’ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere e fuori ad aspettarla con un ovetto c’era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via. Le uniche notizie sono queste al momento. Sono state già state diramate le foto delle telecamere. La bambina indossava questa tutina in foto. Massima condivisione, vi prego aiutateci»