Odore di bruciato, il volo Comiso-Ryanair torna indietro

Comiso - Il Ryanair 8731 Comiso-Malpensa è ritornato a Comiso in serata per motivi precauzionali di sicurezza. Durante il volo infatti i passeggeri hanno sentito un odore di bruciato. Il comandante ha deciso di virare alla base e di tornare a Comiso atterrando per i controlli e le verifiche del caso.