Operaia Forestale morta, lutto cittadino per Marinella Sigona

Giarratana - Il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta, con proprio atto, ha dichiarato per la giornata odierna il lutto cittadino in rispetto di Marinella Sigona, la 55enne deceduta sul colpo lunedì a seguito dell’incidente stradale avvenuto nei pressi di Monterosso Almo. La Giarratanase era a bordo di un mezzo anticendio con autobotte che si è ribaltato. Ci sono altri sei feriti. Il sindaco ha disposto le bandire a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e la facoltà di chiusura dei esercizi commerciali in contemporanea coi funerali di oggi pomeriggio.