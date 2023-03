Operazione antidroga a Pozzallo e Ispica

Pozzallo - Durante il servizio i carabinieri della Compagnia di Modica hanno identificato circa 30 soggetti, alcuni dei quali già gravati da precedenti penali, ha effettuato oltre 10 perquisizioni personali e 3 domiciliari nonché ispezionato e perquisito 8 autoveicoli.

Nella medesima cornice operativa due pozzallesi sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa per detenzione di stupefacenti del tipo cocaina e hashish per uso personale ed un 52enne marocchino è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, poiché trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish e di materiale atto al confezionamento.

Sono poi stati effettuati numerosi posti di controllo per monitorare anche il rispetto del codice della strada; in tale occasione è stata elevata una contravvenzione per guida di autoveicolo senza copertura assicurativa e si è proceduto, contestualmente, al sequestro amministrativo dell’autovettura. I Carabinieri delle Stazioni di Ispica e di Pozzallo hanno inoltre applicato due ordini di esecuzione per espiazione di pena detentiva, entrambi emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

In particolare i militari di Ispica hanno tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa un pregiudicato ispicese 66enne poiché lo stesso deve espiare una pena residua di anni 2 e giorni 28 di reclusione, oltre al pagamento di €12.400 di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commesso nel settembre 2020 in Rosolini e Modica.

I Carabinieri di Pozzallo hanno invece dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di una 23enne tunisina, nubile e pregiudicata. La stessa è stata tradotta presso la casa circondariale di Catania dove dovrà espiare una pena residua di anni 2, mesi 10 e giorni 5 di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali in concorso, commessi nel luglio 2019 in Pozzallo.