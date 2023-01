Ordigno bellico della Seconda Guerra, chiuso tratto ex provinciale

Acate - Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato trovato ai margini della ex strada provinciale 87 in direzione di Marina di Acate. La strada, come recita una ordinanza urgente del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, è stata chiusa al traffico e rimarrà tale fino a quando gli artificieri non procederanno alla messa in sicurezza dell'ordigno e della zona interessata al ritrovamento.

L'ordigno è un proiettile da mortaio. La chiusura della strada ha comportato diversi disagi agli automobilisti costretti a deviazioni obbligatorie per evidenti motivi di sicurezza e incolumità pubblica.