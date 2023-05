Palo luce cade su auto, automobilista rischia di restare folgorato a Ragusa

Ragusa - Sono proseguite, ancora oggi 20 maggio, le attività dei Vigili del Fuoco di Ragusa, nei territori dei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso e Vittoria per la rimozione di elementi pericolanti, alberi spezzati, linee telefoniche ed elettriche danneggiate, tettoie divelte, causati dalla forte intensità del vento che ha interessato il territorio dal pomeriggio di ieri.

Espletati dalla serata di ieri circa 80 interventi di soccorso, dando priorità a quelli che avrebbero potuto mettere in pericolo l’incolumità delle persone e circa una cinquantina richieste sono ancora in attesa di essere espletati. In particolare in territorio del comune di Ragusa (c.da Salamonello) nei pressi di Donnafugata si è reso necessario il salvataggio di una persona rimasta bloccata all’interno del veicolo in quanto, a causa del vento, una linea elettrica in tensione cadeva sulla propria vettura con evidente rischio di folgorazione per l’occupante. Al momento non risultano particolari criticità.