Polpo trascina in mare un cucciolo di cane e lo annega

Salerno - Un polpo trascina un cagnolino in mare e lo fa annegare. Potrebbe sembrare la trama di un film di fantascianza o l'ennesima bufala, nulla di tutto ciò. E' accaduto realmente a Palinuro, nel comune di Centola. Il cucciolo è caduto improvvisamente tra gli scogli, nell'area portuale di Palinuro. Nessun passante, attirato dai lamenti del cucciolo, è riuscito a tirarlo fuori, essendo finito in una zona piuttosto difficile da accedere, per cui è stato stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto.

Ma non è bastato. Infatti, incredibilmente, durante le operazioni di recupero, un polpo ha trascinato in acqua il cane e in pochi secondi lo ha tirato giù, provocandone il decesso per annegamento. Inutili, per il poverno animale, i soccorsi.