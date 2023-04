Pozzallo, palo si incendia, cade su auto e incendia auto

Pozzallo - Stamattina intorno alle 4 un palo dell'illuminazione pubblica in via Mazzini ha preso fuoco rovinando su una macchina in sosta che si è incendiata a sua volta. Grande spavento per i residenti della zona che sono rimasti al buio. Prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica per mettere l'area in sicurezza.