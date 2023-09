San Giovanni Li Cuti, un uomo muore annegato

Catania - Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto ieri pomeriggio nello specchio d’acqua antistante un lido balneare della scogliera di Catania, nei pressi di San Giovanni Li Cuti. Il corpo privo di vita è stato recuperato dal servizio di salvataggio, come specifica la guardia costiera di Catania. Sul posto è intervenuta la polizia per le indagini di rito.