Sanzionata una discoteca abusiva a Santa Maria del Focallo

Ispica - Una serata danzante non autorizzata in un locale pubblico del litorale ispicese.

L’attività di Polizia Amministrativa espletata a seguito degli ultimi accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, in relazione ai controlli interforze effettuati nelle scorse settimane, ha determinato la contestazione di un illecito amministrativo nei confronti dell’organizzatore di una serata danzante in un locale sito nel comune di Ispica – frazione Santa Maria del Focallo in assenza della licenza di P.S. ex art. 68 del T.U.L.P.S.

Nei confronti del trasgressore il Questore della Provincia di Ragusa ha emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata in assenza del previsto titolo di Polizia.