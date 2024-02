Sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging: morto un 50enne

Roma - Tragedia a Manziana, a pochi chilometri da Roma. Un cinquantenne è stato trovato morto sbranato da almeno tre cani rottweiler che lo hanno aggredito mentre stava facendo una passeggiata nel bosco alle porte della cittadina. Il corpo del poveretto è stato scoperto da alcuni passanti poco dopo le 8.30 di domenica: inutili purtroppo i soccorsi, la vittima aveva gravi ferite provocate dai morsi al volto, al collo, e alle braccia. Avrebbe tentato disperatamente di proteggersi dall’assalto dei molossi che sono poi fuggiti.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno dando la caccia ai cani che erano probabilmente fuggiti da un giardino privato poco distante. La vittima era vestita in maniera sportiva, e non si esclude stesse facendo jogging, con una maglietta e pantaloni corti, oltre a un paio di scarpe da ginnastica. Sul posto sono intervenuti il sindaco e il vicesindaco di Manziana insieme con i carabinieri, i guardiaparco del bosco, ma anche gli accalappiacani con fucili caricati con sedativi per catturare gli animali in fuga. Gli investigatori hanno anche sentito il proprietario dell’abitazione dalla quale si sarebbero allontanati.