Si sveglia nella notte: "Qui c'è il demonio" e stermina la famiglia

Altavilla Milicia, Palermo - Follia alle porte di Palermo: Giovanni Barreca, 54 anni, ha ucciso moglie e due figli. Le vittime sono Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5. Il delitto è avvenuto in paese, ad Altavilla Milicia, in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli. Un'altra figlia, 17 anni, è riuscita a salvarsi.

Del cadavere di Antonella Salamone, uccisa dal marito Giovanni Barreca insieme ai due figli di 5 e 16 anni, sarebbero state trovate solo alcune parti sepolte nel terreno vicino casa della coppia, ad Altavilla Milicia.

Secondo quanto si apprende la donna sarebbe stata bruciata e sepolta. Il delitto sarebbe particolarmente efferato: uno dei figli uccisi sarebbe stato torturato e strangolato con delle catene.

Barreca, sarebbe un fanatico religioso. Nel delitto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti. Si è salvata una terza figlia di 17 anni che avrebbe assistito ai fatti e che è stata soccorsa dai sanitari del 118.