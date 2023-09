Scicli, rischia di essere travolto dal treno, sfonda le sbarre

Scicli -Un autocarro ha rischiato di essere travolto da un treno al passaggio a livello di Via dei Lillà al quartiere Jungi a Scicli.

E’ accaduto ieri sera, intorno alle 20. Il veicolo era rimasto bloccato nel traffico proprio sulla linea ferrata, quando si sono abbassate le barriere per l’arrivo del treno. Il conducente ha, allora, di accelerare sfondandole, per riuscire a svincolarsi. Momenti concitati, durante i quali il treno è riuscito a rallentare in tempo, evitando così ulteriori e gravi conseguenze. E’ stato subito lanciato l’allarme alla polizia municipale.

Per alcuni minuti è stato bloccato il traffico ferroviario e quello delle auto. Nella zona la circolazione è andata in tilt, ma non si sono registrati feriti. Sul passaggio a livello sono intervenuti i tecnici che ne hanno ripristinato il corretto funzionamento.