Scicli, rubato Piaggio Liberty sempre nello stesso posto di altri crimini

Scicli - Forse ad agire è sempre la stessa persona, dato che il luogo non cambia, lo slargo fra la via Nazionale e la via Duca d'Aosta, ampiamente videosorvegliata.

Un Piaggio Liberty è stato rubato stamani davanti a una farmacia del centro storico a Scicli, in via Nazionale. È il terzo grave episodio in quel luogo.

Prima il lancio di una grossa pietra contro la stessa farmacia, dove il ladro ha rubato prodotti cosmetici. Poi la rapina alla gioielleria, ora il furto di uno scooter.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri.