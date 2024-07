Scicli: moto contro bus turistico, un ferito

Scicli - Una moto di grossa cilindrata, condotta da un giovane di Scicli, si è scontrata con un pullman turistico in contrada Arizza. L’incidente è avvenuto stasera, poco prima delle ore 21, nei pressi dell'Eurospin. A seguito dello scontro è rimasto ferito il conducente della moto che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Il centauro non corre pericolo di vita; ha riportato, comunque, ferite e contusioni in varie parti del corpo.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Donnalucata e la Polizia Locale.