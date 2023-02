Scomparso l'agente dei VIP, Alessandro Lo Cascio: aveva 52 anni

Alessandro Lo Cascio è morto all'età di 52 anni, storico manager dei vip e agente di grandi nomi dello spettacolo

E’ stato uno dei manager più storici del mondo dello spettacolo e ha rappresentato noti personaggi quali le mai dimenticate Gina Lollobrigida o ancora Raffaella Carrà. Stando a quanto si apprende, la vita dell’uomo è stata stroncata in seguito ad un infarto. La sua scomparsa ha sconvolto numerosi VIP che sui social gli hanno dedicato un ultimo pensiero.



Morto Alessandro Lo Cascio

Tra i personaggi che hanno scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’amatissimo agente c’è anche Sandra Milo: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio. Oggi il mio amato Alessandro se n’è andato dove non sentirà più alcun dolore, dove risuonerà ancora nell’aria la sua risata argentina, dove gli angeli lo accoglieranno prendendolo per mano”.

Così invece l’agenzia dello stesso Lo Cascio: “Abbiamo riflettuto a lungo su cosa scrivere non solo perché siamo stati colpiti da un fulmine in pieno petto ieri, ma anche perché parlare di Alessandro in poche parole è impossibile. L’affetto che si è scatenato dopo che ci ha lasciato ne è la prova. Alessandro era un persona che sapeva fare la differenza nella vita degli altri. Per la sua professionalità, la sua esperienza e non da ultimo il suo umorismo. Vorremmo dire tante cose ma forse l’unica che ha davvero un senso in questo momento è: GRAZIE”.



Da Mara Venier a Maria Grazia Cucinotta: l’addio degli altri VIP

Infine non si sono fatti attendere anche i messaggi di altri VIP a cominciare dalla “signora della domenica” Mara Venier: “Eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te. Ti volevo tanto bene, Riposa in pace”, sono state le sue parole su Instagram. Stefania Orlando ha sottolineato che Lo Cascio era un uomo “sensibile, attento, dolce, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme. Che dolore mi ha dato la notizia della sua scomparsa”.