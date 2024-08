Scooter contro auto, 17enne elisoccorso a Scicli

Scicli - Incidente alle 21.30 di ieri tra un'auto e uno scooter in contrada “Balatelle” tra Scicli e cava d'Aliga. Un ragazzo di 17 anni di Scicli alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 per l’immediato trasporto prima all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, poi al “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Qui i medici, viste le condizioni di salute del ferito, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al “Trauma Center” di Catania, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Alla guida dell'auto un 18enne neopatentato.