Venerdì a Vittoria la salma di Nicole. Domenica i funerali

Vittoria - Arriverà a Vittoria venerdì la salma di Nicole Lorefice, la ragazza vittoriese morta in un incidente stradale mentre era in vacanza nell'isola di Rodi in Grecia. La giovane è morta il 13 agosto scorso in seguito a un terribile impatto fra il quod sul quale viaggiava con il fidanzato e un autobus. Ad assistere alla scena, impotenti, gli altri amici vittoriesi che viaggiavano con la coppia. Purtroppo le procedure per il rientro di una salma in Italia dall’estero sono sempre molto complicate e sono state rese più difficili dalla concomitanza con i giorni feriali e festivi durante i quali diversi uffici (Ambasciata italiana compresa) sono rimasti chiusi.

I funerali si svolgeranno domenica alle ore 12 nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria.