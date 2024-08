Sabato i funerali di Rosario Pace, disposta autopsia

Comiso - Si terranno sabato 24 agosto alle 11 nella basilica dell'Annunziata a Comiso i funerali di Rosario Pace, il cameriere 26enne morto tragicamente nottetempo in uno scontro frontale sulla Comiso-Santa Croce Camerina.

La Procura di Ragusa ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane che si terrà giovedì 22 agosto. La camera ardente sarà allestita subito dopo nella casa di via Caravaggio.

Rosario viene ricordato da tutti come un ragazzo dai sani principi e valori. Distrutti dal dolore i familiari, il papà Simone, la mamma Giovanna e il fratello Salvatore. La vittima era alla guida di una Renault Modus, aveva smontato dal turno di servizio in un agriturismo e stava andando verso Punta Secca al mare, quando si è scontrato violentemente con una Renault Clio, guidata da un 39enne. Quest’ultimo ieri pomeriggio è stato trasferito all'Ismett di Palermo per un intervento al fegato e alla milza.

Il messagio di cordoglio del Sindaco Maria Rita Schembari

"Ci si sente straziati e lacerati dinanzi alla tragica notizia di una vita, l’ennesima, spezzata nel suo pieno vigore: un giovane, impegnato nel suo lavoro, gioviale con tutti, ha finito troppo prematuramente il suo percorso su questa terra. Non ci sono parole, non possono esserci, capaci di lenire l’innominabile dolore dei genitori e della famiglia tutta. Mentre più in là, a mente fredda, verrà il momento di interrogarsi seriamente sui miti della contemporaneità ed in particolar modo su quelli dell’onnipotenza e della velocità, ora è il momento della silenziosa e rispettosa vicinanza ai cari di Rosario, a cui si rivolge il nostro cordoglio e della preghiera perché l’altro concittadino coinvolto nell’incidente possa riprendersi presto".