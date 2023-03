Si accascia e muore mentre gioca a calcetto

Agrigento - Si sente male durante una partita di calcetto, si accascia per terra e muore. A perdere la vita, ieri sera, è stato Vincenzo Re, 49 anni, di Agrigento. E' accaduto in un campetto della borgata balneare di San Leone. I suoi amici e i responsabili della struttura sportiva hanno chiamato subito il 118.

L'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare perché Vincenzo Re, figlio e fratello di due noti avvocati agrigentini, è spirato prima di arrivare in ospedale.

La vittima non soffriva di alcuna patologia.